Roma-Lazio derby di tensione tra slancio europeo e delusione

Il Derby della Capitale si disputa in un momento difficile per le due squadre, che attraversano un periodo di incertezze e risultati altalenanti. La partita assume un valore particolare, visto che potrebbe influenzare in modo decisivo le ambizioni di qualificazione alle competizioni europee. Entrambe le formazioni arrivano con obiettivi diversi, ma con la consapevolezza dell’importanza di ottenere un risultato positivo.

Il Derby della Capitale arriva nel momento più delicato della stagione e con un peso enorme sulla corsa europea. Lazio e Roma si presentano alla sfida dell’Olimpico con umori completamente diversi, dopo una settimana che ha segnato profondamente l’ambiente delle due squadre. Da una parte i biancocelesti, reduci dalla durissima sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dall’altra la Roma, che vede ormai vicinissima la qualificazione europea e arriva al derby con la consapevolezza di dover continuare con la positività nei risultati. Lazio, finale persa e stagione a rischio. La Lazio arriva al derby ferita. La sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella finale di Coppa Italia ha lasciato scorie pesanti sia dal punto di vista tecnico che mentale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale

Sullo stesso argomento

Derby Primavera, solo 0-0 tra Lazio e Roma: Serra colpisce il paloIl derby della Capitale non tradisce mai le attese in termini di tensione, ma il verdetto del campo per la Primavera racconta di una domenica di...

Derby Roma-Lazio: il dilemma dell’orario tra calcio e tennis? Cosa scoprirai Come influenzerà il blocco di via dei Gladiatori l'accesso allo stadio? Perché la Lega Serie A rifiuta lo spostamento al lunedì? Chi...

Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Roma-Lazio, cambia di nuovo tutto: quando si gioca il derby, l'orario ufficiale; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea.

? La Curva Sud fa sentire la sua voce, e lo fa chiaramente: se si dovesse giocare il derby di lunedì, i gruppi organizzati non entreranno allo stadio. Voi cosa ne pensate? #ASRoma #SerieA #RomaLazio x.com

Quando si gioca Roma-Lazio, il derby del pasticcio: rifiutata la proposta della Lega Serie ALa data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12 ... fanpage.it

Derby Roma-Lazio, prefetto: si gioca lunedì 18 maggio. Lega: Revochi il provvedimentoLa Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all’organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario e indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il ... adnkronos.com