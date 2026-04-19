Derby Primavera solo 0-0 tra Lazio e Roma | Serra colpisce il palo

Il derby della Capitale tra le squadre Primavera si è concluso con un pareggio senza reti, 0-0, tra Lazio e Roma. Durante la partita, un colpo di testa di Serra ha colpito il palo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. La gara si è svolta in un clima di grande tensione, ma senza emozioni offensive significative.

Il derby della Capitale non tradisce mai le attese in termini di tensione, ma il verdetto del campo per la Primavera racconta di una domenica di sterilità offensiva. Allo stadio della Lazio, la sfida contro la Roma di Federico Guidi si chiude sullo 0-0, un pareggio che serve più a muovere la classifica che a placare la fame di dominio cittadino. Se i padroni di casa possono mordersi le mani per il legno di Serra, i giallorossi tornano a Trigoria con la consapevolezza di aver retto l’urto grazie a una prova di sofferenza. La cronaca del match è un’altalena di occasioni mancate. Al 15? il primo vero sussulto: Przyborek pennella un cross perfetto per la testa di Serra, che scavalca la difesa ma vede il suo urlo strozzato dal palo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Derby Primavera, solo 0-0 tra Lazio e Roma: Serra colpisce il palo Notizie correlate Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: è Cerpelletti colpisce il palo!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio-Roma Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. Squadre in campo per la 34° giornata, domani il derby della capitale: il programma; Cittadella-Vicenza 3-3 Primavera 2: Bartoli gela i biancorossi al 91'; La Women Virtus Padova omaggia anche la formazione Under 15: vinto con un rotondo 6-0 il derby con il Women Calcio Padova. Derby Primavera, la Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0Nessuna rete nel derby Primavera tra Lazio e Roma: finisce 0-0 la stracittadina. Poche emozioni durante la sfida molto attesa. I giallorossi si portano a -4 dal primo posto, occupato dalla Fioretina, ... corrieredellosport.it Il derby della noia è servito: 0-0 soporifero tra Lazio e Roma al FersiniBordoni e Maccaroni in un contrasto di gioco nella sfida di Formello ©De Cesaris ... gazzettaregionale.it Derby Primavera, la #Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0 x.com Derby Primavera, la Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0 facebook