Roma-Lazio arbitra Maresca

Nelle ultime ore è stata annunciata la designazione dell’arbitro per il derby di Roma tra le due squadre della città. La partita sarà diretta dall’arbitro Fabio Marasca, la cui nomina è arrivata con qualche ritardo rispetto al solito, a causa degli impegni di Coppa Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dopo un’attesa che si è protratta nelle ore precedenti all’evento.

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Sarà Fabio Marasca a dirigere l’attesissimo derby della Capitale, una decisione maturata nelle ultime ore e ufficializzata con un leggero ritardo rispetto ai tempi consueti a causa degli impegni di Coppa Italia. La scelta è ricaduta sul fischietto di Napoli, che ha superato la concorrenza del collega Massa in un ballottaggio gestito direttamente da Damiano Tommasi, attuale reggente della Commissione Arbitri Nazionale a seguito del passo indietro compiuto da Rocchi. Per il direttore di gara campano, figura di grande esperienza, si tratta del debutto assoluto nella stracittadina romana, una sfida che arriva in un momento di particolare delicatezza per gli equilibri del campionato e del settore arbitrale.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic Sullo stesso argomento Leggi anche: Lazio-Milan, arbitra Guida: precedenti positivi con i rossoneri ma resta il ricordo della Coppa Italia Roma-Pisa: arbitra Feliciani della sezione di TeramoLa Roma deve smaltire in fretta i postumi della debacle incassata contro l’Inter per un netto 5-2 e concentrarsi sul prosieguo del campionato. Temi più discussi: Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, male a Como. Ayroldi 5,5: a Torino mancano dei falli...; Ufficiali gli arbitri per la 36^ giornata di Serie A; Coppa Italia, ecco l'arbitro per la finale con la Lazio: sarà gradito all'Inter?; Serie A, le designazioni arbitrali per la 36esima giornata. Roma-Lazio: l’arbitro dovrebbe essere MarescaL'arbitro di Roma-Lazio dovrebbe essere Fabio Maresca. Per il fischietto di Napoli sarebbe l'esordio nel derby della Capitale. siamolaroma.it Coppa Italia, ecco l'arbitro per la finale con la Lazio: sarà gradito all'Inter?E' il campano Marco Guida, uno dei fischietti che si è chiamato fuori dall'arbitrare il Napoli, la scelta del designatore ad interim Tommasi per la sifa di mercoledì sera all'Olimpico Lazio-Inter, fin ... sport.virgilio.it