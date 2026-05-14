Robotica e scuola premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

Da newsagent.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La competizione ABB RobotStudio Cup 2026 ha visto la partecipazione di oltre 70 scuole e circa 900 studenti provenienti da diverse regioni. La fase finale si è svolta con la presenza di 300 giovani che hanno messo alla prova le proprie abilità nella programmazione e nel controllo dei robot. Durante l’evento, sono stati premiati i migliori progetti e le soluzioni più innovative, mentre gli studenti hanno mostrato le competenze acquisite nel campo della robotica educativa.

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Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l’ottava edizione, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robotica, automazione e competenze STEM Dalle scuole superiori alle università, passando per ITS e scuole medie: sono stati premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy che mette alla prova studenti e studentesse sui temi della robotica e dell’automazione industriale. La fase finale dell’ottava edizione si è svolta il 12 e 13 maggio e ha coinvolto circa 300 tra studenti e docenti provenienti da oltre 70 istituti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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