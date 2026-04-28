con abb robotstudio cup la robotica crea un ponte tra scuola e industria

Un nuovo progetto mira a collegare la formazione tecnica dei giovani con il settore industriale attraverso l’utilizzo di robotica avanzata. Con l’introduzione di ABB RobotStudio Cup, studenti e aziende si incontrano per sperimentare e migliorare le proprie capacità pratiche nel campo della robotica. L’iniziativa si propone di offrire esperienze pratiche che possano avvicinare i giovani alle tecnologie utilizzate nelle aziende, creando un collegamento diretto tra scuola e lavoro.

Incentivare lo sviluppo delle competenze tecniche tra i giovani e favorire percorsi concreti di innovazione all’insegna della collaborazione tra industria e mondo della scuola: sono questi gli obiettivi che stanno alla base di ABB RobotStudio Cup 2026, il progetto educativo promosso e realizzato da ABB Robotics, leader internazionale nell’ambito della robotica. Riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ambito scientifico-tecnologico nel “Programma per la valorizzazione delle eccellenze”, la competizione ha una formula di successo, che ogni anno cresce, coinvolgendo un numero sempre maggiore...🔗 Leggi su Newsagent.it

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ABB RobotStudio Cup 2026: il ponte tra scuola e industria Leggi qui: https://www.scuolalink.it/abb-robotstudio-cup-2026-il-ponte-tra-scuola-e-industria - facebook.com facebook

L'ottava edizione di ABB RobotStudio Cup 2026 coinvolge oltre 70 istituti per formare i nuovi talenti della robotica e dell'innovazione. #Comunicati x.com