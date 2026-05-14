Rizzuto | Avere più candidati è stato un bene il confronto è ricchezza

Un nuovo presidente è stato nominato alla guida di una fondazione che si occupa di erogare finanziamenti alle province di Padova e Rovigo. In una dichiarazione, ha espresso soddisfazione per la presenza di più candidati, ritenendo che ciò abbia portato a un confronto utile e arricchente. Ha inoltre sottolineato di sentirsi responsabile, onorato e emozionato per il ruolo appena assunto, evidenziando l'importanza di questa posizione nel sostenere progetti e iniziative locali.

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