Dormire bene per avere più energia | le strategie che funzionano davvero

Uno studio ha rivelato che molte persone si sentono stanche nonostante dormano abbastanza, a causa di abitudini sbagliate e stress. La causa principale risiede nelle cattive pratiche di sonno e nel ritmo irregolare, che compromettono la qualità del riposo. Un esempio concreto è il consumo di schermi prima di dormire, che riduce la produzione di melatonina. Per migliorare l’energia, è importante adottare strategie che favoriscano un sonno più profondo e riposante.

N on è solo una questione di ore. Possiamo dormire sette, otto ore e svegliarci comunque stanche. Oppure riposare meno del solito e sentirci sorprendentemente lucide. La differenza sta nella qualità del sonno, nella regolazione ormonale e nel rispetto del nostro ritmo circadiano. Dormire bene per avere più energia non è uno slogan motivazionale: è fisiologia. Ecco che cosa dice davvero la scienza. Dormire bene è un’arte: 8 strategie per un buon sonno X Perché il sonno è la nostra centrale energetica. Durante il sonno il cervello non si spegne. Al contrario, attiva processi fondamentali: consolidamento della memoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

