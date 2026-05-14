Rizespor-Besiktas venerdì 15 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa l'incontro tra Rizespor e Besiktas, due squadre della Superlig turca. La partita conclude la stagione, con molte classifiche già definitive. Il Besiktas, guidato dall'allenatore Sergen Yalcin, si trova al quarto posto in classifica e affronta la squadra di casa in una partita senza più obiettivi di posizione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima del fischio d'inizio.

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Si chiude la superlig turca con molti verdetti già decisi e il Besiktas di Sergen Yalcin matematicamente quarto in classifica impegnato sul campo del Rizespor. Per i Karadeniz Atmacas? di Ucar è stato un altro campionato tranquillo, senza mai rischiare troppo e galleggiando a metà classifica. Un ottimo ruolino interno ha permesso di navigare in acque tranquille, mentre fuori casa sono solo 2 le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Besiktas (venerdì 15 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rizespor-Besiktas (venerdì 15 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi chiude la superlig turca con molti verdetti già decisi e il Besiktas di Sergen Yalcin matematicamente quarto in classifica impegnato sul campo del... Rizespor-Besiktas (venerdì 15 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/VqjCR8p #scommesse #pronostici x.com La partita del Çaykur Rizespor potrebbe segnare l'ultima apparizione di Ersin Destano?lu per il Be?ikta? poiché il suo contratto si avvicina alla scadenza reddit