Rizespor-Besiktas venerdì 15 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa l'incontro tra Rizespor e Besiktas, due squadre della Superlig turca. La partita conclude la stagione, con molte classifiche già definitive. Il Besiktas, guidato dall'allenatore Sergen Yalcin, si trova al quarto posto in classifica e affronta la squadra di casa in una partita senza più obiettivi di posizione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima del fischio d'inizio.
Si chiude la superlig turca con molti verdetti già decisi e il Besiktas di Sergen Yalcin matematicamente quarto in classifica impegnato sul campo del Rizespor. Per i Karadeniz Atmacas? di Ucar è stato un altro campionato tranquillo, senza mai rischiare troppo e galleggiando a metà classifica. Un ottimo ruolino interno ha permesso di navigare in acque tranquille, mentre fuori casa sono solo 2 le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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