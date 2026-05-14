Rizespor-Besiktas venerdì 15 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio 2026 alle 19:00 si disputa l'ultima giornata della Superlig turca, con molte posizioni già definite. La partita vedrà il Besiktas di Sergen Yalcin affrontare il Rizespor in trasferta. La formazione ospite si trova in quarta posizione in classifica e cercherà di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. La gara rappresenta l'ultimo impegno di campionato per entrambe le squadre prima della conclusione della stagione.

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Si chiude la superlig turca con molti verdetti già decisi e il Besiktas di Sergen Yalcin matematicamente quarto in classifica impegnato sul campo del Rizespor.  Per i Karadeniz Atmacas? di Ucar è stato un altro campionato tranquillo, senza mai rischiare troppo e galleggiando a metà classifica. Un ottimo ruolino interno ha permesso di navigare in acque tranquille, mentre fuori casa sono solo 2 le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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