Venerdì 15 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Rizespor e Besiktas, ultima giornata della Superliga turca. La squadra ospite, allenata da Sergen Yalcin, si trova in quarta posizione in classifica, mentre molte posizioni sono già state definite prima di questa sfida. I due club scendono in campo con obiettivi diversi, in un incontro che conclude la stagione del massimo campionato turco.

Si chiude la superlig turca con molti verdetti già decisi e il Besiktas di Sergen Yalcin matematicamente quarto in classifica impegnato sul campo del Rizespor. Per i Karadeniz Atmacas? di Ucar è stato un altro campionato tranquillo, senza mai rischiare troppo e galleggiando a metà classifica. Un ottimo ruolino interno ha permesso di navigare in acque tranquille, mentre fuori casa sono solo 2 le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rizespor-Besiktas (venerdì 15 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor.