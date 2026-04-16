Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile alle 19:00 si giocherà la partita tra il Fenerbahçe e il Rizespor, valida per il trentesimo turno della Superlig turca. La squadra di Tedesco, seconda in classifica, ospita in casa la formazione avversaria, con le formazioni e le quote ancora da definire. La sfida rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre.

Si apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor. I sari kartallar stanno approfittando dei passi falsi del Galatasaray e sono andati a -2 con il campionato che torna apertissimo. Tutto si giocherà il 26 aprile all’Ali Sami Yen nel derby intercontinentale, con Ederson e compagni chiamati al colpaccio per interrompere finalmente l’egemonia dei cugini.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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