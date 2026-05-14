Rissa fuori da un locale a Fiuggi scatta il Daspo urbano per tre persone

Nella giornata di ieri, i militari della stazione dei Carabinieri di Fiuggi hanno notificato a tre persone un provvedimento di prevenzione amministrativa chiamato Daspo Urbano, in seguito a una rissa avvenuta fuori da un locale della zona. Il provvedimento vieta loro di frequentare determinati spazi pubblici per un periodo stabilito. La misura si inserisce in un’azione di contrasto alla violenza nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Tolleranza zero contro la violenza nei luoghi di aggregazione. Nella giornata di ieri, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notificato un provvedimento di prevenzione amministrativa, noto come "Daspo Urbano" (D.A.C.U.R.), nei confronti di tre cittadini residenti nella città termale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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