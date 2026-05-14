Rigassificatore Snam | Nessun effetto Hormuz A Ravenna 630 milioni di metri cubi di gas nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un incremento nei volumi di gas rigassificato, con 630 milioni di metri cubi nel terminale di Ravenna. La società ha dichiarato che questi risultati non sono collegati a effetti di mercato come quelli avvenuti in passato nello Stretto di Hormuz. La produzione complessiva di gas nel terminale di Ravenna è aumentata rispetto ai periodi precedenti, confermando l’andamento positivo dell’attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui