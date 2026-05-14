Rigassificatore Snam | Nessun effetto Hormuz A Ravenna 630 milioni di metri cubi di gas nel primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, il gruppo ha registrato un incremento nei volumi di gas rigassificato, con 630 milioni di metri cubi nel terminale di Ravenna. La società ha dichiarato che questi risultati non sono collegati a effetti di mercato come quelli avvenuti in passato nello Stretto di Hormuz. La produzione complessiva di gas nel terminale di Ravenna è aumentata rispetto ai periodi precedenti, confermando l’andamento positivo dell’attività.
Snam presenta i risultati del primo trimestre del 2026 confermando aumenti di volumi rigassificati, attribuibili, spiega il gruppo, anche in parte al terminale ravennate. I volumi rigassificati nel primo trimestre 2026 dagli asset integralmente consolidati di Snam (Piombino, Panigaglia, Ravenna e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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