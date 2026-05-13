Snam accelera su gas e rigassificazione e quasi un miliardo di investimenti nel primo trimestre

Nel primo trimestre del 2026, l'azienda energetica ha registrato un aumento dei risultati economici e ha destinato quasi un miliardo di euro agli investimenti. L’azienda sta concentrando le proprie risorse su gas e rigassificazione, mentre il mercato energetico continua a essere caratterizzato da tensioni geopolitiche, variazioni nelle forniture e instabilità dei prezzi. La crescita dei numeri e gli investimenti segnano un periodo di attività intensa per l’azienda.

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In un contesto energetico ancora segnato da volatilità geopolitica, tensioni sulle forniture e mercati instabili, Snam archivia il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita e investimenti in forte aumento. Il gruppo guidato da Agostino Scornajenchi conferma così la traiettoria prevista dal piano industriale, puntando soprattutto sulla sicurezza energetica italiana e sul rafforzamento delle infrastrutture del gas. Nei primi tre mesi dell’anno Snam ha registrato ricavi per 999 milioni di euro, in aumento del tre per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, che diventano +8,8 per cento escludendo alcune componenti straordinarie legate al deflatore.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Snam accelera su gas e rigassificazione, e quasi un miliardo di investimenti nel primo trimestre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leonardo accelera nel primo trimestre. Ordini in forte crescita e redditività su del 33%I risultati del primo trimestre 2026 confermano la traiettoria di crescita di Leonardo e la solidità del percorso delineato dal Piano industriale. Snam: 300 milioni per Panigaglia, +30% di rigassificazioneSnam destina 300 milioni di euro per potenziare il terminale di Panigaglia, aumentando la capacità di rigassificazione del 30% e prolungandone... Si parla di: Scorte di gas, l'Italia accelera: sfiorato il 50%, è record Ue. La situazione. Snam, i risultati finanziari del 1° trimestre 2026Snam ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre del 2026, periodo chiuso con ricavi in crescita e redditività mista. In aumento l’indebitamento. Inoltre, i vertici hanno confermato le ... soldionline.it Snam, presentati i risultati del primo trimestre 2026: ricavi a 999 milioni di euroSnam chiude un primo trimestre solido: ricavi a 999 milioni di euro e investimenti record per rafforzare la sicurezza energetica italiana Snam apre il 2026 con risultati in crescita e conferma la ... affaritaliani.it