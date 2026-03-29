Il Ravenna si impone per 2-0 sul campo del Gubbio in una partita decisa da una doppietta dell’attaccante ospite. La squadra ospite si presenta compatta e determinata, mentre i padroni di casa recriminano per alcune decisioni arbitrali e occasioni non sfruttate. La sfida si svolge allo stadio “Barbieri” e termina con la vittoria del Ravenna, che conquista tre punti importanti.

La firma sul match è una sola: quella di Manuel Fischnaller, autore di una doppietta che regala tre punti d'oro ai giallorossi Un Ravenna cinico, solido e trascinato dal suo uomo più ispirato si impone per 2-0 al "Barbieri", lasciando il Gubbio a masticare amaro tra recriminazioni arbitrali e occasioni sprecate. La firma sul match è una sola: quella di Manuel Fischnaller, autore di una doppietta che regala tre punti d'oro ai giallorossi, fondamentali per mantenere il terzo posto in chiave playoff. L’avvio è subito vibrante. Il Ravenna spaventa i padroni di casa già al 3' con Rossetti, ma il Gubbio risponde colpo su colpo, reclamando un rigore al 7' per un contatto tra Esposito e Varone (visto al Fvs ma non assegnato). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Fischnaller è un uragano: il Ravenna espugna Gubbio con una doppietta

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