A Ravenna si è svolta una serata dedicata alla diversità, organizzata presso l'Almagià. L'evento ha visto la partecipazione di artisti, educatori, sportivi e attivisti, che hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni sul tema dell'inclusione. Durante il talk show, sono state affrontate questioni legate alle differenze e al loro ruolo nella società, creando un momento di confronto tra diversi protagonisti. La serata ha coinvolto il pubblico presente, interessato a temi di coesione e rispetto reciproco.

Per una sera, sul palco dell'Almagià a Ravenna, la diversità ha smesso di essere una parola da pronunciare sottovoce. È diventata racconto all'evento "Vivere la diversità, insieme", dedicato al tema dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze attraverso esperienze concrete, testimonianze e linguaggi artistici. Al centro della serata la storia di Beatrice Tassone, in arte Bea's MangArt, giovane fumettista, artista e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Autistica e ipovedente, Beatrice ha raccontato il proprio percorso con autenticità e coraggio, trasformando la sua esperienza in un messaggio potente di speranza e possibilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ravenna celebra la diversità: all'Almagià una serata di voci, storie e inclusione

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