Insieme a Bea' s MangArt per l' inclusione l' artista sarà protagonista della serata sulla diversità a Ravenna

Dalle 21 di mercoledì sera, Beatrice Tassone sarà tra le protagoniste di una serata a Ravenna dedicata alla diversità. L'evento, organizzato in collaborazione con Bea's MangArt, si concentrerà sulla promozione dell'inclusione attraverso l'arte e il confronto diretto con il pubblico. L'artista parteciperà a un momento di discussione e mostrerà alcune delle sue opere, in un incontro aperto a tutti i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà Beatrice Tassone, fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità nota con il nome d'arte Bea’s MangArt, a prendersi la scena nella serata “Vivere la diversità insieme”, in programma mercoledì 13 maggio dalle 21 alle 23 all’Almagià di Ravenna. L’evento mira a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della diversità: non solo come sfida individuale e familiare, ma come responsabilità collettiva. Solidarietà, inclusione e condivisione possono così diventare strumenti concreti per costruire percorsi di vita più accessibili.,, La serata sarà organizzata come un talk show. Nel ruolo di conduttore, Daniele Perini accompagnerà il pubblico in un confronto aperto sul tema della diversità come valore.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Insieme a Bea's MangArt per l'inclusione, l'artista sarà protagonista della serata sulla diversità a Ravenna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate All'Almagià un appuntamento dedicato alla diversità insieme all'artista Bea's MangArtSarà Beatrice Tassone, in arte Bea’s MangArt, fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, la protagonista della serata “Vivere... Crédit Agricole per la diversità e l’inclusioneLa giornata internazionale dei diritti della donna rappresenta per Crédit Agricole Italia un’occasione per celebrare un percorso iniziato oltre... Temi più discussi: La diversità come valore nell'incontro con Beatrice Tassoni (Bea’s MangArt) all'Almagià; Vivere la diversità, insieme: Bea’s MangArt protagonista all’Almagià di Ravenna il 13 maggio; Vivere la diversità, insieme: all’Almagià il talk show dedicato all’inclusione con Bea’s MangArt e tanti ospiti. Insieme a Bea's MangArt per l'inclusione, l'artista sarà protagonista della serata sulla diversità a RavennaSarà Beatrice Tassone, fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità nota con il nome d'arte Bea’s MangArt, a prendersi la scena nella serata Vivere la diversità insieme, in prog ... msn.com Vivere la diversità, insieme: all’Almagià il talk show dedicato all’inclusione con Bea’s MangArt e tanti ospitiSarà Beatrice Tassone, conosciuta artisticamente come Bea’s MangArt, la protagonista della serata Vivere la diversità, insieme, in programma mercoledì 13 maggio dalle 21 alle 23 all’Almagià di ... ravennanotizie.it