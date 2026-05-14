Raddoppiate le sirene anti-alluvione sul Savio | il test nei quartieri ecco come funzionerà
Sabato 16 maggio alle 15, il Comune eseguirà un test delle sirene anti-alluvione nel quartiere lungo il fiume Savio, in occasione del terzo anniversario dell’alluvione avvenuta nel maggio 2023. Le sirene sono state installate nel 2025 lungo il tratto urbano del fiume, in corrispondenza del Ponte Vecchio. Durante il test, le sirene verranno attivate per verificare il funzionamento e la copertura nel territorio interessato. La prova si svolgerà in diversi punti del quartiere interessato dal sistema di allerta.
Sabato 16 maggio, alle ore 15, in occasione del terzo anniversario dall’alluvione di maggio 2023 il Comune effettuerà un test delle sirene di allerta per segnalare l’eventuale pericolo di esondazione installate nel 2025 lungo il tratto urbano del fiume Savio (in corrispondenza del Ponte Vecchio e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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