Quattro aspiranti sindaci se la giocano sui social

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Somma, nel Varesotto, la campagna elettorale sta entrando nella fase finale con quattro candidati sindaco attivi sui social media. Il Comune, l’unico sopra i 15mila abitanti nella zona, si avvicina a una possibile sfida al secondo turno, mentre i candidati continuano a promuovere le proprie proposte attraverso post e interazioni online. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra gli elettori.

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La campagna elettorale entra nella fase decisiva a Somma, unico Comune del Varesotto sopra i 15mila abitanti, dove l’ipotesi ballottaggio appare tutt’altro che remota. Il centrosinistra prova a giocare la carta della continuità amministrativa. Stefano Aliprandi, vicesindaco uscente e candidato scelto dal Pd con le primarie, punta sull’eredità degli undici anni di governo Bellaria. La coalizione si muove compatta, alternando presenza costante nei quartieri a una campagna social aggressiva. Video, aggiornamenti quotidiani e incontri pubblici servono a ribadire un concetto preciso: presentarsi come unica forza in grado di garantire stabilità amministrativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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