Luciano Darderi ha ottenuto un notevole progresso nel ranking ATP grazie alla vittoria agli Internazionali d’Italia, dove ha battuto Alexander Zverev in rimonta e ha annullato dei match-point. La sua posizione in classifica è aumentata, anche se il numero esatto non è stato specificato. Se dovesse affrontare e vincere contro Jodar, il suo posizionamento nel ranking potrebbe ulteriormente salire.

Luciano Darderi ha firmato la grande impresa agli Internazionale d’Italia, sconfiggendo Alexander Zverev in rimonta e annullando dei match-point al formidabile tedesco sulla terra rossa di Roma. Il tennista italiano ha avuto la meglio contro il numero 3 del mondo e può così continuare a sognare di fronte al pubblico del Foro Italico, che questa sera (secondo match dalle ore 19.00 e non prima delle ore 20.30) lo supporterà nel quarto di finale contro il promettente spagnolo Rafael Jodar (numero 34 del circuito internazionale a 19 anni, a Madrid aveva impensierito anche Jannik Sinner). Luciano Darderi ha guadagnato 200 punti grazie alla cavalcata inscenata nella Capitale e ha già scalato tre posizioni nel ranking ATP virtuale, issandosi al 17mo posto con 2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP e dove arriverebbe battendo Jodar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Quante posizioni può guadagnare Luciano Darderi nel ranking ATP: possibile doppio sorpasso a MarrakechLuciano Darderi è approdato in semifinale nell’ATP 250 di Marrakech e continua a recuperare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno in Marocco...

Leggi anche: Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni nel ranking ATP. Ma questa settimana può cambiare tutto…

Argomenti più discussi: Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi? Ritorno in top100! E se avanzasse ancora a Roma…; Jannik Sinner: Cerco di ritrovare il ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi; Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner: fuori Fils, Mensik e Fonseca! Tabellone stravolto.

LUWEX DI LUCARINI LUCIANO E C. - S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com