Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP e dove arriverebbe battendo Jodar

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha ottenuto un notevole progresso nel ranking ATP grazie alla vittoria agli Internazionali d’Italia, dove ha battuto Alexander Zverev in rimonta e ha annullato dei match-point. La sua posizione in classifica è aumentata, anche se il numero esatto non è stato specificato. Se dovesse affrontare e vincere contro Jodar, il suo posizionamento nel ranking potrebbe ulteriormente salire.

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Luciano Darderi ha firmato la grande impresa agli Internazionale d’Italia, sconfiggendo Alexander Zverev in rimonta e annullando dei match-point al formidabile tedesco sulla terra rossa di Roma. Il tennista italiano ha avuto la meglio contro il numero 3 del mondo e può così continuare a sognare di fronte al pubblico del Foro Italico, che questa sera (secondo match dalle ore 19.00 e non prima delle ore 20.30) lo supporterà nel quarto di finale contro il promettente spagnolo Rafael Jodar (numero 34 del circuito internazionale a 19 anni, a Madrid aveva impensierito anche Jannik Sinner). Luciano Darderi ha guadagnato 200 punti grazie alla cavalcata inscenata nella Capitale e ha già scalato tre posizioni nel ranking ATP virtuale, issandosi al 17mo posto con 2.🔗 Leggi su Oasport.it

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