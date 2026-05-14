È stata annunciata ufficialmente la data e l’orario del prossimo derby di Serie A, dopo settimane di attesa e discussioni. La partita si giocherà nella mattinata di domenica, insieme ad altre gare importanti per la qualificazione in Champions League. La decisione è stata presa attraverso una mediazione istituzionale, che ha stabilito di disputare gli incontri in quella fascia oraria. La scelta ha coinvolto le autorità sportive e gli organizzatori, che hanno concordato sul programma delle partite.

Alla fine ha prevalso la mediazione istituzionale, con la decisione di far disputare il derby e le altre gare decisive per la corsa alla Champions League nella fascia mattutina di domenica. Una scelta arrivata al termine di un confronto serrato tra Prefettura, Lega Serie A, club, Sport e Salute e FITP. Il compromesso è stato raggiunto dopo ore di valutazioni legate soprattutto ai profili di ordine pubblico e alla gestione degli eventi sportivi concentrati nello stesso fine settimana nella capitale. L’ipotesi iniziale di un posticipo serale è stata infatti scartata per evitare criticità nella gestione dei flussi di tifosi. Determinante, nella svolta, anche il ruolo della Lega Serie A, che ha proposto la soluzione della disputa delle partite alle ore 12 di domenica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quando si gioca il derby”. Serie A, finalmente è arrivata la decisione: data e orario

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