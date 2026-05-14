Qualità del mare e sostenibilità | confermate le Bandiere Blu per tre Comuni della costa

Tre comuni della costa romagnola avranno la Bandiera Blu anche nel 2026, confermando il riconoscimento per la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale delle spiagge. La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli amministratori locali, che hanno ricevuto la certificazione ufficiale. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento per gli standard di qualità del mare e per le politiche di tutela ambientale adottate nelle rispettive aree. La conferma riguarda Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli.

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C’è grande soddisfazione sulla costa romagnola per la conferma della Bandiera Blu, che anche nel 2026 sventolerà sulle spiagge di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. Il prestigioso vessillo internazionale è stato assegnato alle tre località per la qualità delle acque e la gestione sostenibile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TGEMME. Sono 20 le bandiere blu per le Marche nel 2026 Sullo stesso argomento Bandiere blu 2026: le spiagge del Brindisino mantengono il primato di qualitàBRINDISI - Il Brindisino si conferma come uno dei territori più virtuosi d'Italia nella gestione sostenibile del patrimonio costiero. Anche nel 2026 la Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu in Italia con 35 località premiate per la qualità del mare, dei servizi e dell’ambiente. In provincia di Genova, a un passo dal capoluogo, vi aspettano 8 spiagge spettacolari Bandiera Blu. x.com Ecco le Bandiere Blu 2026. Chi entra e chi esce nella mappa del mare pulitoIl totale delle bandiere blu pugliesi resta a quota 27. L'unica regione ad averne di più in Italia è la Liguria (dove il vessillo blu sventola su 35 località). Dal 1987 il programma Bandiere Blu, ... rainews.it Mare top in Romagna: Ravenna e Cervia ancora Bandiera Blu, qualità premiataLa qualità delle acque, i servizi e l’attenzione all’ambiente continuano a premiare la costa romagnola. Anche per il 2026 Ravenna e Cervia conquistano la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale ... ravennawebtv.it