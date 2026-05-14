Durante un intervento pubblico, un rappresentante di Cellnex ha sottolineato che le torri di telecomunicazioni sono infrastrutture fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo digitale. Ha evidenziato che il futuro digitale dell’Italia e dell’Europa dipende dalla solidità di queste strutture, più che dalla tecnologia stessa. La dichiarazione è stata fatta in un evento tenutosi a Roma e pubblicata nei giorni scorsi.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Il futuro digitale dell'Italia e dell'Europa non si giocherà sulla prossima tecnologia ma sulla solidità delle infrastrutture che la rendono possibile. Il settore delle torri di telecomunicazione è oggi una piattaforma multifunzionale essenziale: abilita connettività, sicurezza, resilienza energetica, comunicazioni critiche e continuità operativa. Le torri sono infrastrutture strategiche su cui si fondano sovranità digitale, difesa e crescita di lungo periodo. Se vogliamo essere pronti per l'AI diffusa e per il 6G, dobbiamo assumere oggi decisioni infrastrutturali mature, integrate e responsabili. Questo è esattamente il ruolo che Cellnex svolge per il sistema Paese e per l'Europa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Protto ( Cellnex): "Torri Tlc infrastrutture chiave per sicurezza e digitale"

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