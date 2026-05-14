Pronostico Friburgo-Lipsia | sorriso prima della finale

Sabato si gioca la partita tra Friburgo e Lipsia, valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state rese note. Si tratta di un incontro che potrebbe influenzare le posizioni in classifica a poche giornate dalla fine del campionato.

Friburgo-Lipsia è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ultima giornata di campionato con una sola squadra che ha da chiedere qualcosa, il Friburgo. Che, tra le altre cose, nel mezzo della prossima settimana sarà impegnato anche nella finale di Europa League. Ma prima, per non rischiare nulla nel caso andasse male contro l’Aston Villa, i bianconeri devono difendere la qualificazione alla Conference League contro un Lipsia che, dal proprio canto, è già sicuro di essere in Champions League. Diciamo che ci sono delle motivazioni abbastanza diverse, ma un poco il pensiero del Friburgo, vuoi o non vuoi, sarà appunto all’appuntamento della prossima settimana.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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