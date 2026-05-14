Pronostici Everton-Sunderland | un solo risultato per il colpaccio
Domani si sfidano Everton e Sunderland in una partita di campionato. I Toffees cercano di ottenere una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a fare punti importanti in trasferta. Le formazioni stanno preparando le rispettive strategie e i giocatori sono concentrati sulla partita. La sfida si preannuncia equilibrata, con alcune assenze che potrebbero influenzare gli equilibri sul campo. Gli appassionati si aspettano un match acceso e pieno di occasioni.
Everton-Sunderland, le dritte in chiave player building della sfida che vedrà i Toffees sfidare i Black Cats: lo scenario Sebbene le due squadre siano separate da un solo punto in classifica, i Black Cats hanno visto i loro sogni di gloria infrangersi contro l’ultimo filotto caratterizzato da quattro partite senza vittorie. Molto più motivati e desiderosi di chiudere con un successo la parentesi stagionale all’Hill Dickinson Stadium, gli uomini di Moyes non vogliono lasciare nulla di intentato. Confermatissimo, invece, il modulo di partenza con il canonico 4-2-3-1: alle spalle dell’unica punta Beto agiranno Ndiaye, Dewsbury-Hall e McNeil.... 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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