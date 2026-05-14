Premiati gli studenti dell’istituto AG Bragaglia vincitori del concorso della 9^ edizione Pretendiamo Legalità

Nelle ultime ore si è svolta presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto la cerimonia di premiazione della nona edizione del concorso “Pretendiamo legalità” per l’anno scolastico 20252026. Gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia” sono stati premiati come vincitori di questa iniziativa promossa dall’Ufficio IV- Comunicazione della Segreteria del dipartimento. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituzione e degli studenti premiati, senza ulteriori dettagli sulla manifestazione.

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Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto concorso “Pretendiamo legalità”, anno scolastico 20252026, promosso dall’Ufficio IV- Comunicazione Istituzione della Segreteria del dipartimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social... Spoleto, la Polizia di Stato incontra gli studenti di 50 province per il progetto PretenDiamo legalitàSi è conclusa nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, con la cerimonia nazionale della premiazione, la 9ª edizione del progetto PretenDiamo Legalità. La Polizia di Stato ha ospitato, presso l’Is ... perugiatoday.it La polizia ha premiato i vincitori del concorso Pretendiamo legalitàQuesta mattina, nell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della nona edizione del concorso Pretendiamo legalità, anno scolastico 2025/2026, pro ... ciociariaoggi.it