Prelievo fantasma alle Poste di Como l’appello sui social | Quei 600 euro erano i soldi da mandare alla famiglia

Un utente ha segnalato sui social un prelievo di 600 euro effettuato presso un ufficio postale di Como, che non risulta essere stato effettuato da lui. Il saldo del conto è diminuito improvvisamente di quella somma, generando preoccupazione per la perdita di denaro destinato alla famiglia. La persona ha chiesto chiarimenti e condiviso la propria situazione online.

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