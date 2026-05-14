Prelievo fantasma alle Poste di Como l’appello sui social | Quei 600 euro erano i soldi da mandare alla famiglia
Un utente ha segnalato sui social un prelievo di 600 euro effettuato presso un ufficio postale di Como, che non risulta essere stato effettuato da lui. Il saldo del conto è diminuito improvvisamente di quella somma, generando preoccupazione per la perdita di denaro destinato alla famiglia. La persona ha chiesto chiarimenti e condiviso la propria situazione online.
Un prelievo mai ricevuto, un saldo che improvvisamente diminuisce di 600 euro e il timore di aver perso una cifra importante destinata alla famiglia. È la vicenda raccontata nelle ultime ore sulla pagina Facebook “Sei di Como se.”, dove è comparso un lungo post dedicato a F., una donna tunisina.🔗 Leggi su Quicomo.it
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