’Ponti di pace’ Alunni a lezione di accoglienza

Gli studenti della scuola Papini di Rignano hanno partecipato a un’attività didattica dedicata all’accoglienza, durante la quale hanno approfondito l’importanza del dialogo e della conoscenza reciproca. Hanno ascoltato testimonianze dirette e svolto esercizi per comprendere come costruire relazioni di rispetto e collaborazione. L’obiettivo era promuovere un ambiente scolastico più aperto e inclusivo attraverso momenti di confronto e apprendimento condiviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I ragazzi della scuola Papini di Rignano sono stati a lezione di accoglienza per imparare a costruire ponti di pace attraverso il dialogo, la conoscenza reciproca e le testimonianze dirette. Circa sessanta studenti delle seconde classi della scuola media hanno partecipato a una mattinata sui temi dell’accoglienza e dell’incontro tra culture promossa da La Formica Odv insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II. L’iniziativa, inserita nel progetto "Ponti di pace: giovani e culture in dialogo", ha visto la partecipazione di alcune donne palestinesi provenienti da Gaza e ospitate a Reggello nella parrocchia di Sant’Agata in Arfoli grazie ai...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ponti di pace’. Alunni a lezione di accoglienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Only a kiss from the movie star can save her”It’s not just a kiss—it’s love! #drama #kdrama #love Notizie correlate Leggi anche: Gli alunni della scuola primaria “Collodi” a lezione di memoria e di pace Alunni a lezione di storia... vissutaL’associazione Linea Gotica di Brancoli è stata ospite della Scuola secondaria di Primo grado “Nottolini” a indirizzo musicale di Lammari per... Temi più discussi: ’Ponti di pace’. Alunni a lezione di accoglienza; La camminata della Pace sabato a Firenze; Papa Leone XIV alla Sapienza. Polimeni (rettrice): Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di Roma. bernardinidepace (@annamariabdp) / Posts / X x.com ’Ponti di pace’. Alunni a lezione di accoglienzaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Il Ponte d’Oro: dossier Papa Leone e i ponti di pace, testimonianze da Bangladesh, Ciad, EgittoA due mesi dall’elezione di Papa Leone XIV, il numero di luglio/agosto della rivista per ragazzi Il Ponte d’Oro, edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it), rilancia l’invito del Santo ... agensir.it