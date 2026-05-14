Stasera a Formigine si terrà la 32ª edizione del Miglio delle Stelle-Trofeo Beccari, organizzato dalla Podistica Formiginese. L’evento si svolgerà in piazza Calcagnini, sotto il castello, e prevede una gara podistica in notturna. L’appuntamento rappresenta una tradizione consolidata nel calendario locale dedicato alla corsa su strada. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati di corsa provenienti da diverse zone.

Stasera in piazza Calcagnini, sotto il castello di Formigine, si svolgerà in notturna la 32^ edizione del Miglio delle Stelle-Trofeo Beccari, organizzato da Podistica Formiginese. La manifestazione avrà inizio alle 20 con le gare riservate al settore giovanile; sono più di cento i giovani atleti iscritti che si sfideranno su percorsi che vanno dai 200 metri per i più piccoli fino al classico giro del miglio che vedrà impegnati i cadetti. Alle 21.30 le batterie delle staffette iniziando da quella femminile. Ognuno dei tre partecipanti percorrerà classici 1.609 metri, pari appunto ad un miglio terrestre. Ad iscrizioni chiuse vi saranno 84 staffette, di cui 23 femminili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Podismo. Attesa finita a Formigine. C’è il Miglio delle Stelle

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