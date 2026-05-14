Plenitude espande la propria rete di ricarica nella grande distribuzione

Plenitude ha annunciato l’ampliamento della rete di stazioni di ricarica elettrica, attraverso la controllata Plenitude On The Road, che sta installando nuove infrastrutture presso i supermercati della catena ALDI in diverse zone del paese. La società continua così il piano di espansione, puntando a incrementare i punti di ricarica nelle aree di grande distribuzione. Questo intervento mira a rendere più accessibile la ricarica per i veicoli elettrici, collocando le nuove stazioni presso punti vendita già diffusi sul territorio nazionale.

Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, prosegue nel piano di sviluppo della propria rete di ricarica, con l’installazione di nuove infrastrutture presso i punti vendita di ALDI sul territorio nazionale. Le prime colonnine sono state attivate nel parcheggio del negozio di Gemona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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