Il mercato delle cuffie audio ha accolto di recente il modello Soundcore Space 2, disponibile da aprile sia su Amazon che sul sito ufficiale del marchio. Il dispositivo si propone con caratteristiche di qualità audio elevata, a un prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti simili. La presentazione ufficiale ha portato all’introduzione di questa novità, che mira a offrire un’alternativa accessibile nel segmento delle cuffie di fascia media.

Il mercato dell’audio consumer vede un nuovo protagonista pronto a scuotere le gerarchie dei prezzi, con l’arrivo ufficiale sul mercato di Amazon e sul sito proprietario del brand delle cuffie Soundcore Space 2, lanciate lo scorso 20 aprile. Il nuovo modello si pone come l’evoluzione diretta delle precedenti Space One, cercando di offrire prestazioni di alto livello a una cifra decisamente più contenuta rispetto ai prodotti flagship che dominano il settore. Dopo essere state presentate durante il Mobile World Congress di marzo, le nuove cuffie sono finalmente disponibili per gli acquirenti. La strategia del produttore punta a colmare il divario tra i dispositivi economici e quelli premium, posizionandosi a un prezzo di 129,99 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soundcore Space 2: audio premium a prezzi shock, ecco le novità

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