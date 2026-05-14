Playlist Altrecose a Venezia

Il fondatore e direttore editoriale del Post presenta a Venezia il suo nuovo libro intitolato Playlist, pubblicato da Altrecose. La raccolta include più di tremila canzoni e le storie che le accompagnano. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato alla musica e alla narrazione. La presentazione si svolge in una location della città e coinvolge il pubblico interessato. La pubblicazione si inserisce nel panorama editoriale dedicato alla musica e alle storie personali legate alle canzoni.

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Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero con prenotazione necessaria. 🔗 Leggi su Ilpost.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PUERTO PRINCESA PHILIPPINES || SOLO TRAVEL DIARIES Sullo stesso argomento Playlist (Altrecose), a NovaraIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila... Playlist (Altrecose), a New YorkIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila...