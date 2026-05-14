Dopo le partite di ritorno del Primo Turno Nazionale dei play-off di Serie C, questa mattina si è svolto il sorteggio del Secondo turno presso la sede della Lega Pro a Roma. È stato determinato così l’avversario della squadra di Salerno per questa fase della competizione. La cerimonia ha coinvolto le applicazioni ufficiali per stabilire quale squadra affronterà la formazione campana nel prossimo turno. La sfida tra le due squadre si giocherà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la disputa delle gare di ritorno della gare del Primo Turno Nazionale del play off di serie C, questa mattina nella sede della Lega Pro a Roma è stato effettuato il sorteggio del Secondo turno. Nell’urna, oltre alle qualificate Casarano, Ravenna, Potenza, Lecco e Salernitana sono state inserite anche Union Brescia, Ascoli e Catania che avevano chiuso la regular season al secondo posto. Oltre a queste tre squadre, è toccato al Ravenna l’ultimo posto come testa di serie essendo quella emiliana la migliore squadra tra le qualificate. Questi gli accoppiamenti: Casarano-Union Brescia, Salernitana-Ravenna, Potenza-Ascoli e Lecco-Catania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Secondo Turno Nazionale, effettuati i sorteggi: ecco l’avversario della Salernitana

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