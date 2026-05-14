Più fede nella Chiesa che nei partiti politici | che fine fanno in Sicilia i fondi di 2 e 8xmille

In Sicilia, molti cittadini preferiscono destinare le proprie quote di 2 e 8xmille alla Chiesa piuttosto che ai partiti politici. Questa scelta si riflette anche nel momento della dichiarazione dei redditi, quando si indicano le preferenze per le associazioni o le istituzioni a cui destinare le proprie risorse. I fondi versati vengono poi gestiti secondo le modalità stabilite dalla legge e destinati a progetti e iniziative di carattere religioso e sociale.

In fondo i siciliani sono un popolo tutto casa e chiesa. Anche quando c'è da compilare la dichiarazione dei redditi. Se il 2025 ha segnato il record per numero di contribuenti che hanno destinato il 5Xmille a iniziative per la famiglia, gli anziani o le attività sociali, ha anche confermato un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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