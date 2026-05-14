Pipitò ma vuoi vedere che la Juve ha già in casa il nuovo Yildiz?

Un giovane calciatore nato nel 2010 sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio. Dotato di capacità offensive e di gioco in diverse posizioni, si distingue per la maturità mostrata sul campo e le ambizioni personali. La sua presenza in rosa ha sollevato alcune ipotesi sulla possibilità di un suo inserimento nel settore giovanile della squadra di Serie A. Con un fisico imponente e un’attitudine determinata, il ragazzo si sta facendo notare come una delle promesse più promettenti del settore giovanile.

Conversazione di fantasia tra un interlocutore "X" e Giuseppe Pipitò, 16 anni e professione attaccante. "X" chiede: "Peppe, quanti gol vuoi fare quest’anno?". Risponde il bomber: "Sì". Che nel vocabolario Gen Z significa tanti. E insomma, dev’essere andata più o meno così perché Peppe da Palermo, classe 2010 tra i migliori in circolazione, stellina della Juventus e della Nazionale, ha pensato bene di segnare più di tutti: 28 gol in 26 partite con l’U16 bianconera, 30 tondi contando quelli da sotto età in U17. È record: nessuno come lui in Italia. Di più: il secondo segue a cinque reti di distanza (Diego Perillo dell’Empoli U17), il terzo è addirittura a -9 (Daniel Mikolajewski del Parma Primavera). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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