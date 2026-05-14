Piantedosi nelle Marche visita le aree terremotate | La ricostruzione deve unire sicurezza e legalità

Il ministro dell’interno ha visitato le aree colpite dal terremoto nelle Marche, sottolineando l’importanza di unire sicurezza e legalità nella ricostruzione. La visita si è concentrata sulle zone ancora in fase di recupero, con l’obiettivo di accelerare i lavori e garantire che vengano rispettate le norme. Il governo mantiene alta l’attenzione sulla ripresa, evidenziando la volontà di far ripartire i cantieri senza compromessi sulla legalità. La visita si è svolta nell’area dell’Ascolano, una delle zone più colpite dal sisma.

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La ricostruzione post-sisma resta al centro dell’agenda del governo e il Viminale sceglie l’Ascolano per rilanciare un messaggio politico preciso: accelerare i cantieri tenendo ferma la barra sul fronte della legalità. La visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi tra Arquata del Tronto e Ascoli Piceno si è chiusa con la firma di un protocollo d’intesa tra struttura commissariale sisma 2016, struttura di missione antimafia del ministero dell’Interno e Regione Marche. Un’intesa che rafforza controlli, interoperabilità delle banche dati e monitoraggio della manodopera in quella che il governo continua a definire « la più grande area di ricostruzione d’Europa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piantedosi nelle Marche visita le aree terremotate: «La ricostruzione deve unire sicurezza e legalità» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uncem Marche avvia la ricognizione dei danni del maltempo nelle aree interne e nei Comuni montaniGiuseppe Amici: “Serve subito un quadro puntuale delle criticità per ottenere dalla Regione risorse straordinarie contro dissesto idrogeologico e... Sicurezza e rispetto delle regole, i carabinieri nelle scuole per la 'Cultura della legalità'Continua l’impegno del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara nel supporto delle giovani generazioni. Temi più discussi: Il Ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l’inaugurazione del nuovo Municipio -; Nuovo Municipio per Arquata del Tronto: giovedì arriva il ministro Piantedosi; Nuovo municipio per Arquata del Tronto, Piantedosi sarà all'inaugurazione; Arquata del Tronto inaugura il nuovo Municipio: il 14 maggio la cerimonia ufficiale con Piantedosi. Sisma 2016, Piantedosi inaugura il nuovo municipio di ArquataRoma, 14 mag. (askanews) – Si è svolta oggi nell’Ascolano la visita istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e della trasparenza ... askanews.it Piantedosi, comunità di Arquata si è rialzata con una forza non comuneDesidero manifestare la mia profonda ammirazione per questa comunità che, pur profondamente ferita, ha dimostrato una forza e una determinazione a rialzarsi non comune. (ANSA) ... ansa.it