Piantedosi nelle Marche visita le aree terremotate | La ricostruzione deve unire sicurezza e legalità
Il ministro dell’interno ha visitato le aree colpite dal terremoto nelle Marche, sottolineando l’importanza di unire sicurezza e legalità nella ricostruzione. La visita si è concentrata sulle zone ancora in fase di recupero, con l’obiettivo di accelerare i lavori e garantire che vengano rispettate le norme. Il governo mantiene alta l’attenzione sulla ripresa, evidenziando la volontà di far ripartire i cantieri senza compromessi sulla legalità. La visita si è svolta nell’area dell’Ascolano, una delle zone più colpite dal sisma.
La ricostruzione post-sisma resta al centro dell’agenda del governo e il Viminale sceglie l’Ascolano per rilanciare un messaggio politico preciso: accelerare i cantieri tenendo ferma la barra sul fronte della legalità. La visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi tra Arquata del Tronto e Ascoli Piceno si è chiusa con la firma di un protocollo d’intesa tra struttura commissariale sisma 2016, struttura di missione antimafia del ministero dell’Interno e Regione Marche. Un’intesa che rafforza controlli, interoperabilità delle banche dati e monitoraggio della manodopera in quella che il governo continua a definire « la più grande area di ricostruzione d’Europa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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