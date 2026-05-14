Piantedosi | La ricostruzione post sisma sia impermeabile a infiltrazioni criminali

Il ministro dell’interno ha affermato che la ricostruzione dopo il sisma deve garantire non solo rapidità ed efficacia, ma anche trasparenza e sicurezza. Durante un evento nella zona colpita, ha sottolineato che il processo di ricostruzione deve essere protetto da eventuali tentativi di infiltrazioni di attività criminali. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione e controllo che si intendono adottare per assicurare che i lavori procedano nel rispetto delle regole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ARQUATA DEL TRONTO – “La ricostruzione non deve essere soltanto veloce ed efficace, ma anche trasparente, sicura, impermeabile ad ogni tentativo di infiltrazione criminale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo stamani ad Arquata del Tronto all’inaugurazione della nuova sede comunale, a quasi dieci anni dal sisma del Centro Italia del 2016. Piantedosi ha sottolineato la “grande rilevanza” del sistema avanzato di prevenzione antimafia adottato per la ricostruzione del sisma, definendolo “un modello per il futuro” grazie a “strumenti concreti ed efficaci capaci di coniugare rapidità dei controlli e rigore”. “Il baricentro di questo sistema è la struttura per la prevenzione antimafia istituita al Viminale – ha spiegato – che lavora insieme a tutte le prefetture del cratere e ai gruppi interforze antimafia”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Piantedosi: “La ricostruzione post sisma sia impermeabile a infiltrazioni criminali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piantedosi: “In tre anni 101 interdittive nella ricostruzione post sisma 2016”ROMA – “Nell’ultimo triennio i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno eseguito con il coordinamento della struttura della... 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario... Piantedosi, la ricostruzione post sisma sia impermeabile a infiltrazioni criminali reddit Piantedosi ad Ascoli: Oggi giornata di grande valore per i territori colpiti dal sisma del 2016(LaPresse) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato oggi nelle Marche per l'inaugurazione del municipio di Arquata del ... stream24.ilsole24ore.com Piantedosi, la ricostruzione post sisma sia impermeabile a infiltrazioni criminaliLa ricostruzione non deve essere soltanto veloce ed efficace, ma anche trasparente, sicura, impermeabile ad ogni tentativo di infiltrazione criminale. (ANSA) ... ansa.it