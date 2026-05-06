Negli ultimi tre anni, i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno effettuato 105 controlli sui cantieri e hanno monitorato circa 270 operatori economici presenti nell’area colpita dal sisma del 2016. Nel corso di questa stessa periode, sono state emesse 101 interdittive nell’ambito delle attività di ricostruzione. Questi dati sono stati diffusi dal ministro dell’interno durante un intervento pubblico.

ROMA – “Nell’ultimo triennio i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno eseguito con il coordinamento della struttura della prevenzione antimafia 105 accessi ai cantieri, monitorato circa 270 operatori economici che erano presenti nell’area. Si tratta di accessi ispettivi che sono complementari ad altri strumenti come quello del badge di cantiere e tendono a creare quel patrimonio informativo per vedere come sta andando il cantiere in qualche modo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla presentazione del badge di cantiere Sisma 2016, alla Camera dei Deputati. “La stessa struttura ha adottato nell’ultimo triennio 101 provvedimenti interdittivi con un trend crescente – spiega il titolare del Viminale – 19 del 2023, 26 nel 2024 e 56 nel 2025.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Piantedosi: “In tre anni 101 interdittive nella ricostruzione post sisma 2016”

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