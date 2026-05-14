Nella giornata odierna si è assistito a una nuova vicenda che ha coinvolto il calcio nazionale. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione di spostare a lunedì una partita di calcio tra due squadre cittadine, mentre anche alcune gare di Champions sono state interessate dallo stesso spostamento. La scelta di modificare il calendario ha richiesto quattro giorni di lavoro per organizzare lo spostamento di soli trenta minuti.

Ennesima giornata surreale: Lega serie A ricorre al Tar contro la decisione del prefetto di spostare a lunedì stracittadina e altri match Champions. I giudici rimpallano all’avvocatura di Stato. Risultato: domenica ore 12. Alla fine, dopo quattro giorni e 48 ore tra ordinanze, comunicati, ricorsi, veleni, minacce di diserzione e tavoli istituzionali, Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12. Non lunedì sera. Non alle 12.30. Ma alle 12. E insieme al derby si disputeranno anche le altre quattro partite decisive per la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Tutte in contemporanea, come la Lega Serie A aveva di fatto pianificato fin dall’inizio, con il piccolo anticipo di mezz’ora preteso dalla Prefettura come ultimo segno di sovranità amministrativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Persi 4 giorni per spostare il derby di 30 minuti

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