Perseguita le sorelle e la nipote per l’eredità contesta | 53enne indagato per stalking

Un uomo di 53 anni, assistito dall’avvocato Gianni Dionigi, è stato posto sotto indagine per aver compiuto ripetuti atti persecutori nei confronti delle sorelle e di una bambina di 11 anni. La vicenda si è sviluppata nell’ambito di una disputa legata a un’eredità, e le autorità hanno avviato le indagini per verificare le accuse di condotte moleste e molestie continue. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli.

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