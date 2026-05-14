Perseguita le sorelle e la nipote per l’eredità contesta | 53enne indagato per stalking

Da perugiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 53 anni, assistito dall’avvocato Gianni Dionigi, è stato posto sotto indagine per aver compiuto ripetuti atti persecutori nei confronti delle sorelle e di una bambina di 11 anni. La vicenda si è sviluppata nell’ambito di una disputa legata a un’eredità, e le autorità hanno avviato le indagini per verificare le accuse di condotte moleste e molestie continue. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli.

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Un uomo di 53 anni, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è indagato per atti persecutori reiterati ai danni delle sorelle e di una bambina di 11 anni. L’indagato è stato arrestato a marzo e adesso rimesso in libertà con l’applicazione del braccialetto elettronico.Secondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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