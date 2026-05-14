Perla Vatiero conquista l’estate | nasce la sua prima linea di costumi

Perla Vatiero presenta la sua prima collezione di costumi, pensata per l’estate. La linea comprende vari modelli caratterizzati da dettagli eleganti e tessuti leggeri. Ogni pezzo è stato realizzato per valorizzare la figura femminile, combinando stile e praticità. La collezione si ispira all’atmosfera mediterranea, con colori e motivi che richiamano il mare e il sole. La produzione è curata nei minimi dettagli e i costumi saranno disponibili nelle principali boutique e online.

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tra glamour, libertà e femminilità mediterranea. C’è chi segue le tendenze e chi, invece, decide di crearle. Perla Vatiero sembra aver scelto la seconda strada. Dopo mesi di indiscrezioni, shooting misteriosi e piccoli indizi lasciati sui social, l’influencer campana ha finalmente svelato il suo primo progetto fashion: una linea di costumi pensata per l’estate 2026 che promette di trasformarsi in uno dei fenomeni più chiacchierati della stagione. Non si tratta soltanto di beachwear. Dietro la collezione c’è un’idea precisa di femminilità: sicura, sensuale ma mai costruita, capace di sentirsi protagonista tanto sotto il sole di Capri quanto durante un aperitivo in riva al mare. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Perla Vatiero conquista l’estate: nasce la sua prima linea di costumi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Birkenstock lancia la sua prima linea di smalti (e potrebbero essere i più cool dell’estate)Se c’è una cosa che il fashion system ha capito nel 2026 è questa: nessun brand vuole più fermarsi a una sola categoria. Perla Vatiero: una nuova fase tra social e progetti personaliPerla Vatiero: dopo il Grande Fratello, una nuova fase tra social e progetti personali Dopo mesi sotto i riflettori del Grande Fratello, Perla... Perla Vatiero conquista l’estate: nasce la sua prima linea di costumiPerla Vatiero conquista l’estate: nasce la sua prima linea di costumi tra glamour, libertà e femminilità mediterranea ... 361magazine.com Perla Vatiero ha scritto un libro, l'ironia del web: 'Al GF non sapeva neanche parlare'Su Instagram, un utente ha chiesto a Perla Vatiero quali progetti ha in serbo per il futuro. La diretta interessata anziché glissare ha deciso di fare un piccolo spoiler su un progetto alla quale ha ... it.blastingnews.com