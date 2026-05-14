Perde il controllo del Tir in A1 un morto e un ferito gravissimo

Nella notte si è verificato un incidente lungo la corsia sud dell'A1, quando un tir ha perso il controllo. Nell’impatto una persona è deceduta e un'altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un drammatico incidente stradale si è verificato la notte scorsa lungo la corsia sud dell'A1. Un uomo ha perso la vita e il suo compagno di viaggio è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale.L'uomo è morto sul colpoIl mezzo pesante carico di monitor televisivi e molt0 probabilmente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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MAXI INCIDENTE IN GALLERIA SULL’’A1: SCONTRO TRA TIR. UN MORTO E CHIUSA L’AUTOSTRADA

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