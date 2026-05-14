Perché al mio bimbo compaiono macchie rosse intorno alla bocca dopo i pasti?

Una madre si rivolge a un medico per segnalare che il suo bambino di 14 mesi presenta delle macchie rosse intorno alla bocca dopo aver consumato alcuni alimenti, in particolare uovo e pomodoro. La donna osserva che queste macchie si manifestano temporaneamente e poi scompaiono spontaneamente. Il bambino ha un’alimentazione varia e non mostra altri sintomi evidenti. La richiesta riguarda la possibile causa di queste reazioni cutanee e le eventuali precauzioni da adottare.

Buongiorno dottoressa, il mio bimbo ha 14 mesi e mangia di tutto, ma ho notato che dopo alcuni pasti (soprattutto con uovo o pomodoro) gli compaiono delle piccole macchie rosse intorno alla bocca che poi spariscono da sole. Non ha però altri sintomi. Può essere una semplice irritazione da contatto o devo sospettare una forma lieve di allergia alimentare? In questi casi come si procede? Salve signora, l’ipotesi più probabile è che si tratti di una semplice irritazione da contatto. La cute dei piccoli è molto delicata, spesso ancora non cosi “strutturata” da sapersi ben difendere dagli agenti esterni per cui, in caso di alimenti acidi come ad esempio il pomodoro, ci possono essere queste reazioni, ancora di più se il piccolo soffre di cute seccadermatite atopica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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