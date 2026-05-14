Pensionato a settembre 2025 mi arriveranno gli arretrati dell’aumento contrattuale? E la liquidazione? Ecco cosa ha detto Sciandrone UIL

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta dedicata agli arretrati del rinnovo contrattuale nel settore scuola, un rappresentante sindacale ha risposto a una domanda riguardante i pensionati previsti per il 2025. La domanda riguardava se avrebbero ricevuto gli arretrati dell’aumento contrattuale e la liquidazione. La discussione si è concentrata su aspetti specifici delle tutele per i pensionati in questa fase.

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Nel corso della diretta " Question time " dedicata agli arretrati del rinnovo contrattuale scuola, Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua ha risposto a un quesito relativo ai pensionati del 2025. La domanda, posta da una docente della scuola primaria andata in pensione dal settembre 2025, riguardava due aspetti: arretrati spettanti e ricalcolo della pensione dopo il rinnovo economico del contratto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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