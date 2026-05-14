Pensionato a settembre 2025 mi arriveranno gli arretrati dell’aumento contrattuale? E la liquidazione? Ecco cosa ha detto Sciandrone UIL

Durante una diretta dedicata agli arretrati del rinnovo contrattuale nel settore scuola, un rappresentante sindacale ha risposto a una domanda riguardante i pensionati previsti per il 2025. La domanda riguardava se avrebbero ricevuto gli arretrati dell’aumento contrattuale e la liquidazione. La discussione si è concentrata su aspetti specifici delle tutele per i pensionati in questa fase.

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