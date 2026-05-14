Pensionato a settembre 2025 mi arriveranno gli arretrati dell’aumento contrattuale? E la liquidazione? Ecco cosa ha detto Sciandrone UIL
Durante una diretta dedicata agli arretrati del rinnovo contrattuale nel settore scuola, un rappresentante sindacale ha risposto a una domanda riguardante i pensionati previsti per il 2025. La domanda riguardava se avrebbero ricevuto gli arretrati dell’aumento contrattuale e la liquidazione. La discussione si è concentrata su aspetti specifici delle tutele per i pensionati in questa fase.
Nel corso della diretta " Question time " dedicata agli arretrati del rinnovo contrattuale scuola, Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua ha risposto a un quesito relativo ai pensionati del 2025. La domanda, posta da una docente della scuola primaria andata in pensione dal settembre 2025, riguardava due aspetti: arretrati spettanti e ricalcolo della pensione dopo il rinnovo economico del contratto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Arretrati stipendi docenti e ATA, a quanto ammontano, quando arriveranno? QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola) LIVE Venerdì 8 maggio alle 16:00Lo scorso 1 aprile è stata firmata l’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27.
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Buongiorni colleghi, forse qualcuno di voi che ha avuto la stessa esperienza, può darmi un consiglio. Vado al CAF ACLI , come ogni anno, per il 730, quest'anno con due CU, visto che sono pensionata da settembre 2025. La ragazza compila, poi mi dice che s facebook
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