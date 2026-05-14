Pelle e antideforestazione | Il primo step per la salvezza

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo Regolamento contro la deforestazione. L’obiettivo è regolamentare la produzione e il commercio di prodotti legati a aree disboscate o a rischio di deforestazione. La proposta riguarda diverse categorie di merci, tra cui olio di palma, soia, cacao e legname. Il processo coinvolge vari attori, tra cui aziende, organizzazioni e cittadini, che possono esprimere le proprie opinioni entro una data stabilita.

È in corso la consultazione pubblica della Commissione Europea sul Regolamento anti-Deforestazione. Lo rende noto il magazine La Concera precisando che si tratta del primo step dell’iter che l’atto delegato di modifica dell’Eudr deve affrontare prima di essere notificato a Consiglio e Parlamento europeo e diventare definitivo. La procedura dura un mese: il termine per inviare i commenti alla piattaforma dedicata è il primo giugno. La consultazione pubblica è lo strumento che l’Unione Europea mette a disposizione di cittadini, imprese e organizzazioni per condividere le opinioni sulle politiche e sulle legislazioni comunitarie. Nel caso delle...🔗 Leggi su Lanazione.it

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