Pavimentazione ecocompatibile in via di Tizzano

In via di Tizzano è stata completata la posa di una nuova pavimentazione ecocompatibile. I lavori di ripristino si sono concentrati soprattutto sulla sezione della strada più ripida e soggetta a criticità, che da tempo causava problemi a residenti e automobilisti. L'intervento ha riguardato il tratto che richiedeva interventi più urgenti, migliorando la superficie della strada e riducendo le disfunzioni.

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Via di Tizzano ha una nuova pavimentazione ecocompatibile, al termine dei lavori di ripristino della strada con un intervento che è stato concentrato soprattutto nel tratto caratterizzato dalla maggiore pendenza e da criticità che da tempo creavano disagi a residenti e automobilisti. Gli operai hanno realizzato una nuova pavimentazione in terra stabilizzata, una soluzione ottenuta attraverso la miscelazione di inerti provenienti da cava o aggregati riciclati con i terreni già presenti sul posto. La tecnica, spiegano dall’amministrazione, punta a garantire maggiore resistenza e durata della carreggiata, limitando la formazione di buche e avvallamenti, un problema frequente soprattutto nelle strade collinari più soggette all’erosione dell’acqua piovana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pavimentazione ecocompatibile in via di Tizzano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto si ribalta a Cerreto di Tizzano: tre giovani feriti in ospedaleÈ di tre giovani feriti lievemente il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella serata di mercoledì 25 febbraio lungo strada di... Incidente sul lavoro in un salumificio di Tizzano: operaia trasportata al pronto soccorso del MaggioreNel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile si è verificato un incidente sul lavoro all'interno di un salumificio che si trova in località Capoponte,... Temi più discussi: Pavimentazione ecocompatibile in via di Tizzano; Ripristinata la pavimentazione di via di Nizzano con materiali ecocompatibili; Il Comune di Impruneta: Ripristinata la pavimentazione di via di Nizzano. Con materiali ecocompatibili; News Letter dalle Pubbliche Amministrazioni della Città metropolitana di Firenze 97/2026. IMPRUNETA - Il Comune di Impruneta: Ripristinata la pavimentazione di via di Tizzano. Con materiali ecocompatibili. Nuova pavimentazione ecocompatibile in terra stabilizzata per migliorare drenaggio e sicurezza del tratto più critico. x.com Pavimentazione ecocompatibile in via di TizzanoVia di Tizzano ha una nuova pavimentazione ecocompatibile, al termine dei lavori di ripristino della strada con un intervento ... lanazione.it Ripristinata la pavimentazione di via di NizzanoA Impruneta nuova pavimentazione ecocompatibile in terra stabilizzata per migliorare drenaggio e sicurezza del tratto ... nove.firenze.it