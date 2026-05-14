Parte la stagione dei salvataggi Molti ombrelloni restano chiusi
Da sabato sono stati aperti alcuni stabilimenti balneari lungo la costa, con i servizi di salvataggio che sono stati attivati nelle torrette di vigilanza. Tuttavia, il meteo instabile ha rallentato le operazioni di allestimento di molte strutture, lasciando ancora molti ombrelloni chiusi e le attrezzature non completamente installate in diverse località da Rimini a altre zone della costa.
Stabilimenti aperti da sabato, con i salvataggi che saliranno in torretta. Lo dice l’ ordinanza nazionale, anche se il meteo lascia pensare a ben altro, e tanti stabilimenti da Rimini alle altre località della costa sono ancora lontani dall’avere tutte le attrezzature montate. In diverse zone i pali degli ombrelloni, o a Riccione le tende, sono ancora nei magazzini. Questo perché non ovunque i lavori di abbattimento della duna invernale a protezione dell’arenile e delle strutture degli stabilimenti, e il conseguente livellamento della spiaggia, sono fasi già completate. Ed anche dove le procedure con le ruspe sono ormai terminate, non c’è una grande corsa a piazzare gli ombrelloni visto il meteo tutt’altro che primaverile dell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Comuni montani, vertice a Roma. Acquaroli in pressing su Calderoli. Il Ministro apre alla revisione e rassicura: «Molti dei benefici restano»
Crosetto rientra da Dubai: la compagna pugliese e i figli restano chiusi in albergoEra a Dubai per motivi istituzionali, Guido Crosetto, mentre Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran scatenando la controffensiva anche sulla...
Temi più discussi: Il 16 maggio parte la stagione balneare 2026; Al Parco Caravella parte la stagione balneare 2026 nella Baia di Sistiana; Parte la stagione dei salvataggi. Molti ombrelloni restano chiusi; Parte la stagione del Centro Tecnico Federale.
Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku è assolutamente chiuso. Lukaku lascerà il Napoli a fine stagione, ha interrotto i rapporti con buona parte dei compagni e anche con la parte sportiva. Il desiderio dell'attaccante belga era quello di provare a tornare a Mil x.com
Il Nido del Picchio. Sly & The Family Stone · This Is Love. Si parte con la stagione dei matrimoni Love is in the air facebook
Laghi Curiel, parte la stagione. Grande festa il giorno di PasquaA Pasqua si apre la stagione dei Laghi Curiel. Fino a settembre, tornano i grandi eventi tra sport, natura, benessere, musica e intrattenimento, nello scenario unico offerto dall’area Laghi, ... ilrestodelcarlino.it
Parte stagione estiva all'aeroporto di Cagliari, 109 collegamenti verso 26 PaesiAl via all'aeroporto di Cagliari-Elmas alla stagione dei grandi numeri. Domenica 29 marzo parte ufficialmente la Summer season. Il 2025 si era chiuso con 5.254.433 passeggeri totali e una crescita del ... ansa.it