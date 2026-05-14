Da sabato sono stati aperti alcuni stabilimenti balneari lungo la costa, con i servizi di salvataggio che sono stati attivati nelle torrette di vigilanza. Tuttavia, il meteo instabile ha rallentato le operazioni di allestimento di molte strutture, lasciando ancora molti ombrelloni chiusi e le attrezzature non completamente installate in diverse località da Rimini a altre zone della costa.

Stabilimenti aperti da sabato, con i salvataggi che saliranno in torretta. Lo dice l’ ordinanza nazionale, anche se il meteo lascia pensare a ben altro, e tanti stabilimenti da Rimini alle altre località della costa sono ancora lontani dall’avere tutte le attrezzature montate. In diverse zone i pali degli ombrelloni, o a Riccione le tende, sono ancora nei magazzini. Questo perché non ovunque i lavori di abbattimento della duna invernale a protezione dell’arenile e delle strutture degli stabilimenti, e il conseguente livellamento della spiaggia, sono fasi già completate. Ed anche dove le procedure con le ruspe sono ormai terminate, non c’è una grande corsa a piazzare gli ombrelloni visto il meteo tutt’altro che primaverile dell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte la stagione dei salvataggi. Molti ombrelloni restano chiusi

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