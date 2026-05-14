Parchi vivi e inclusivi fondi per le associazioni

Diversi gruppi e associazioni hanno avviato iniziative per promuovere parchi accessibili e vivaci. Tra queste figure ci sono la Comune del Parco di Braida, Auser, Anffas, il Comitato Parchetto Ducale il Trifoglio, e altre organizzazioni locali, tra cui circoli culturali, associazioni dedicate agli orti e ai bonsai, e gruppi di volontari. Recentemente sono stati stanziati fondi destinati a sostenere attività e progetti di queste realtà.

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La Comune del Parco di Braida, Auser, Anffas, il Comitato Parchetto Ducale il Trifoglio, il circolo Alete Pagliani, l’associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, l’Ora del Noi, il Giardino di Karl. Sono le associazioni, presentatesi in rete con undici operatori economici che si sono aggiudicati i fondi messi a disposizione dal ‘Idea Sassuolo 2026, Quartieri al centro’, il progetto di sviluppo di comunità che, iniziato lo scorso anno, punta a trasformare parchi, piazze e aree verdi in presidi di cittadinanza attiva. Trentamila euro complessivi la cifra messa a disposizione dall’Amministrazione per sostenere progetti che che garantiscano l’animazione territoriale e il volontariato, favorendo la riappropriazione degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parchi vivi e inclusivi, fondi per le associazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bisceglie: 120mila euro per 4 parchi inclusivi e sicuriLa città di Bisceglie sta vivendo una fase operativa cruciale per la riqualificazione delle sue aree verdi e dei suoi spazi di gioco, grazie a un... Gestione dei parchi pubblici, la polemica: "Escluse le associazioni no profit"Salvatore Capodanno (Movimento Popolare Nocerino) e Pasquale Magro (PER Nocera Inferiore) contestano le modalità di affidamento che il Comune di... Temi più discussi: Parchi vivi e inclusivi, fondi per le associazioni; Parchi in movimento 2026; Bolzano Bozen Social Park 2026: i parchi cittadini come laboratori di comunità / Comunicati / Novità / Homepage; Parchi senza barriere: la proposta di Laura Nargi per una città più inclusiva. Parchi gioco inclusivi: da Gioco al Centro decalogo e mappa del divertimento per tuttiIl Decalogo del Parco Giochi Inclusivo elaborato a partire dal progetto Gioco al Centro – Parchi gioco per Tutti, che ha realizzato 9 aree gioco inclusive nella città di Milano per il divertimento ... disabili.com Parchi divertimento sempre più inclusivi e in crescita: presentati i dati SIAE 2024Il settore dei parchi divertimento italiani si conferma in piena espansione, sia sul piano economico che su quello dell’accessibilità. È quanto emerge dal Rapporto Annuale SIAE 2024, che certifica una ... ilgiornale.it