Parchi vivi e inclusivi fondi per le associazioni
Diversi gruppi e associazioni hanno avviato iniziative per promuovere parchi accessibili e vivaci. Tra queste figure ci sono la Comune del Parco di Braida, Auser, Anffas, il Comitato Parchetto Ducale il Trifoglio, e altre organizzazioni locali, tra cui circoli culturali, associazioni dedicate agli orti e ai bonsai, e gruppi di volontari. Recentemente sono stati stanziati fondi destinati a sostenere attività e progetti di queste realtà.
La Comune del Parco di Braida, Auser, Anffas, il Comitato Parchetto Ducale il Trifoglio, il circolo Alete Pagliani, l’associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, l’Ora del Noi, il Giardino di Karl. Sono le associazioni, presentatesi in rete con undici operatori economici che si sono aggiudicati i fondi messi a disposizione dal ‘Idea Sassuolo 2026, Quartieri al centro’, il progetto di sviluppo di comunità che, iniziato lo scorso anno, punta a trasformare parchi, piazze e aree verdi in presidi di cittadinanza attiva. Trentamila euro complessivi la cifra messa a disposizione dall’Amministrazione per sostenere progetti che che garantiscano l’animazione territoriale e il volontariato, favorendo la riappropriazione degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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