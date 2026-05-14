Papa Leone agli studenti | Mondo segnato da terribili ingiustizie nessuno vi può rubare il futuro

Durante un discorso rivolto agli studenti, un leader religioso ha osservato che il mondo è segnato da ingiustizie e difficoltà, ma ha anche sottolineato come i giovani possano ancora guardare al futuro con speranza e libertà. Ha immaginato i ragazzi spensierati e felici, nonostante le sfide che attraversano, aggiungendo che nessuno può sottrarre loro la possibilità di plasmare il proprio domani.

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