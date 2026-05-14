Papa Leone agli studenti | Mondo segnato da terribili ingiustizie nessuno vi può rubare il futuro
Durante un discorso rivolto agli studenti, un leader religioso ha osservato che il mondo è segnato da ingiustizie e difficoltà, ma ha anche sottolineato come i giovani possano ancora guardare al futuro con speranza e libertà. Ha immaginato i ragazzi spensierati e felici, nonostante le sfide che attraversano, aggiungendo che nessuno può sottrarre loro la possibilità di plasmare il proprio domani.
“Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza che, anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie, vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare”. Con queste parole, riporta Adnkronos, il Papa si è rivolto agli studenti della Sapienza, l’università più. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Radio1 Rai. . #Mattarella concorda con #PapaLeone definendo splendido il suo messaggio sul potere. Agli studenti delle scuole di giornalismo incontrati al Quirinale dice: Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l'autoironia. Valentino Russo #GR1 - Facebook facebook
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