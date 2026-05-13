Pamela slitta l’acquisizione dei dati sul telefonino sequestrato a Dolci | la difesa chiederà l’incidente probatorio
Si allungano i tempi dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, dopo che è stato deciso di slittare l’acquisizione dei dati dal telefonino sequestrato a Dolci. La difesa ha annunciato che chiederà un incidente probatorio per approfondire l’estrazione delle informazioni. Questa mattina sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati effettuati ulteriori accertamenti sulla scena del crimine. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità giudiziarie.
Si allungano i tempi dell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Questa mattina (mercoledì 13 maggio), al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo avrebbe dovuto svolgersi la copia forense del telefono di Francesco Dolci, il 41enne di Sant’Omobono Terme indagato per la vicenda. L’operazione, come anticipato dal Corriere Bergamo, è stata però rinviata dopo l’opposizione della difesa. L’avvocata Eleonora Prandi ha infatti chiesto che l’accertamento venga eseguito tramite incidente probatorio, procedura che consentirebbe agli eventuali elementi raccolti di assumere valore di prova in un futuro processo. I carabinieri si sono quindi limitati a verbalizzare quanto accaduto.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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