Pamela slitta l’acquisizione dei dati sul telefonino sequestrato a Dolci | la difesa chiederà l’incidente probatorio

Si allungano i tempi dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, dopo che è stato deciso di slittare l’acquisizione dei dati dal telefonino sequestrato a Dolci. La difesa ha annunciato che chiederà un incidente probatorio per approfondire l’estrazione delle informazioni. Questa mattina sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati effettuati ulteriori accertamenti sulla scena del crimine. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità giudiziarie.

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